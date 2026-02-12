На площади перед ТЦ «Башкирия» сожгут чучело в честь Масленицы

В последний день масленичной недели, 21 февраля, на площади у лайфстайл-центра «Башкирия» в Уфе развернутся народные гуляния. Праздник начнется в два часа дня, вход для всех желающих свободный.
По информации организаторов, гости смогут угоститься блинами, оставив добровольное пожертвование. Для детей проведут мастер-классы педагоги центра «Мархамат». На втором этаже самого торгового центра заработает благотворительный маркет: часть средств от продаж направят на социальные проекты.
Завершится праздник традиционным сожжением масленичного чучела.
