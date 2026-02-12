Вашингтон
На площади перед ТЦ «Башкирия» сожгут чучело в честь Масленицы

На площади перед лайфстайл-центром «Башкирия» в Уфе пройдут масленичные гуляния.

Источник: Комсомольская правда

В последний день масленичной недели, 21 февраля, на площади у лайфстайл-центра «Башкирия» в Уфе развернутся народные гуляния. Праздник начнется в два часа дня, вход для всех желающих свободный.

По информации организаторов, гости смогут угоститься блинами, оставив добровольное пожертвование. Для детей проведут мастер-классы педагоги центра «Мархамат». На втором этаже самого торгового центра заработает благотворительный маркет: часть средств от продаж направят на социальные проекты.

Завершится праздник традиционным сожжением масленичного чучела.

