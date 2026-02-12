Водителей в Москве попросили не обгонять снегоуборочные машины

«Снегопад не отступит до завтра. Если вы планируете поездку на машине, выезжайте до 17:00, либо после 20:00 — так вы сэкономите время. Не обгоняйте снегоуборочные машины — они работают для вас. Учтите, что время в дороге может увеличиться», — отмечается в Telegram-канале департамента.