Памятник воинам-чекистам открылся в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев — РИА Новости. Памятник воинам-чекистам, героически сражавшимся в районе реки Миус в годы Великой Отечественной войны, открыли в Ростовской области в четверг, передает корреспондент РИА Новости с места события.
С инициативой открытия памятника выступило региональное движение «Миус-Фронт», поисковики которого ежегодно находят в местах боев останки воинов НКВД. Мероприятие состоялось в преддверии годовщины со дня второго освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.
«Окрытие памятника — это дань подвигу тех, кто служил в НКВД и участвовал в боевых действиях, остановив натиск врага», — сказал герой России, генерал-полковник Владимир Булгаков.
Он добавил, что это историческая память, которую нужно хранить и передавать потомкам.
Ростовский скульптор Андрей Дементьев сделал памятник в форме скалы, возвышающейся над долиной реки Миус, где в 1941—1943 годах погибло и пропало без вести более 800 тысяч бойцов. Рядом со скалой на плитах из черного гранита высечены названия всех частей Южного фронта, первыми встретивших врага у реки Миус.
Среди увековеченных в гранитных списках подразделений числятся кавалеристы-казаки и курсанты Ростовских военных училищ, моряки, а также полки и батальоны войск НКВД.