Памятник воинам-чекистам открылся в Ростовской области

Ростовский скульптор Андрей Дементьев сделал памятник в форме скалы, возвышающейся над долиной реки Миус, где в 1941—1943 годах погибло и пропало без вести более 800 тысяч бойцов. Рядом со скалой на плитах из черного гранита высечены названия всех частей Южного фронта, первыми встретивших врага у реки Миус.