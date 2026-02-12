Ученые нашли способ облегчить ход депрессии

Группа ученых из Университета Джеймса Кука из Австралии в своем исследовании смогла подтвердить эффективность физической активности в борьбе с депрессией. Ее польза для некоторых людей оценивается примерно на том же уровне, как терапия или лекарства, особенно если такая терапия проводится под руководством тренера в тренажерном зале или беговом клубе, сообщает Science Alert.
Медикаментозная терапия и психотерапия не всегда доступны для пациентов, страдающих депрессией, из-за стоимости, стигматизации, длинных очередей на прием и потенциальных побочных эффектов от лекарств.
Физическая активность, согласно исследованию, давно считается одним из вариантов лечения тревоги и депрессии, поскольку способствует высвобождению в мозге «гормонов счастья», улучшающих настроение и снижающих стресс. Однако отмечается, что пока неясно, какой уровень нагрузки полезен, какие именно упражнения следует выполнять, а также кому они могут принести наибольшую пользу.
Ученые проанализировали данные почти 80 тыс. участников более чем тысячи первоначальных исследований. Среди испытуемых были пациенты с диагностированной депрессией или тревожным расстройством, а также те, кто лишь наблюдал некоторые симптомы, и женщины во время беременности и после родов. Выводы оказались следующие: физические упражнения помогают снизить уровень тревожности и симптомов депрессии, но в сравнении с испытуемыми с малоподвижным образом жизни.
Наибольшее улучшение наблюдалось у двух групп: взрослые в возрасте от 18 до 30 лет и женщины, которые недавно родили. Ученые утверждают, что данная стратегия может значительно улучшить психическое здоровье молодых матерей в этот уязвимый период.
Симптомы депрессии и тревоги могут снизить ходьба, бег, езда на велосипеде или плавание, а также силовые тренировки и практики, направленные на связь тела и разума, например, йога. Интенсивность тренировки при этом не важна.
При этом рекомендация больше заниматься спортом для пациента вряд ли будет эффективной, тут важен социальный фактор и ответственность, они, в свою очередь, могут способствовать поддержанию мотивации. Поэтому врачам рекомендуется направлять пациентов на групповые программы или же занятия под наблюдением специалистов.
Существует ли предрасположенность к депрессии
Ранее исследователи из Медицинского колледжа Вайля Корнелла в Нью-Йорке обнаружили, что у людей, страдающих депрессией, значительно больше развита лобно-стриарная сеть мозга, что может свидетельствовать о предрасположенности.
Эта мозговая часть была расширена в среднем на 73% у участников с депрессией по сравнению со здоровыми людьми и не изменялась со временем, настроением или лечением транскраниальной магнитной стимуляцией.