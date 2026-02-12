Ученые нашли способ облегчить ход депрессии

Ученые проанализировали данные почти 80 тыс. участников более чем тысячи первоначальных исследований. Среди испытуемых были пациенты с диагностированной депрессией или тревожным расстройством, а также те, кто лишь наблюдал некоторые симптомы, и женщины во время беременности и после родов. Выводы оказались следующие: физические упражнения помогают снизить уровень тревожности и симптомов депрессии, но в сравнении с испытуемыми с малоподвижным образом жизни.