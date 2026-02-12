В Нижнем Тагиле шестилетний мальчик ушел из детского сада

Это не первый случай ухода ребенка из дошкольного учреждения в Свердловской области. Прокуратура региона 30 января сообщала, что в Академическом районе Екатеринбурга трехлетний мальчик самостоятельно оделся и ушел из частного детсада во время «тихого часа». Он дошел до дома и был обнаружен соседями в подъезде. Воспитателя во время ухода ребенка в спальне группы не было.