В Нижнем Тагиле шестилетний мальчик ушел из детского сада

Шестилетний мальчик ушел из детсада в Нижнем Тагиле и сам добрался до дома.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Шестилетний мальчик ушел из детского сада в Нижнем Тагиле Свердловской области, он сам добрался до дома, где его обнаружил отец, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

«В вечернее время 5 февраля шестилетний воспитанник детского сада самостоятельно оделся и ушел из дошкольного образовательного учреждения. Мальчик самостоятельно дошел до дома, где его обнаружил отец», — рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что воспитатель не проконтролировала нахождение ребенка в детском саду, на момент его ухода находилась в группе. Надзорное ведомство начало проверку.

Это не первый случай ухода ребенка из дошкольного учреждения в Свердловской области. Прокуратура региона 30 января сообщала, что в Академическом районе Екатеринбурга трехлетний мальчик самостоятельно оделся и ушел из частного детсада во время «тихого часа». Он дошел до дома и был обнаружен соседями в подъезде. Воспитателя во время ухода ребенка в спальне группы не было.