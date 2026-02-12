Песков: власти следят за ситуацией с тарифами ЖКХ, резкого роста быть не должно

«Господа, вы что, обалдели? Вы в особняках живете, в бассейнах купаетесь, у вас все хорошо. Вы зачем людей загоняете в угол? Вы хотите, чтобы люди вышли на улицы и президент вам сказал “спасибо” за это? Вы добьетесь! Люди поддерживают президента, люди поддерживают специальную военную операцию, а вы им такие подарочки в виде тарифов на ЖКХ! Подумайте, что вы делаете!» — приводит его слова RTVI.