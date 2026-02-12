Почти 140 безбилетников выявлены на маршрутах у станции метро «Выхино» за день

«11 февраля у станции метро “Выхино” контролеры вместе с сотрудниками полиции повторно провели усиленную проверку оплаты проезда. По ее итогам двух нарушителей доставили в отделение полиции. Всего контролеры проверили более 1,7 тыс. проездных билетов, 49 автобусов, а также обнаружили 137 безбилетников», — говорится в материале.
В пресс-службе также напомнили о правилах проведения усиленных проверок. Так, контролеры проверяют проездные билеты на выходе из передней двери. При выявлении безбилетного проезда сотрудники оперативно составляют административные материалы. Полиция дежурит на каждой проверке: следит за порядком и соблюдением миграционного законодательства. При отсутствии у нарушителя документов во время проверки сотрудники полиции могут доставить его в ближайший отдел для установления личности.
«C 2023 года мы проводим усиленные проверки оплаты проезда на самых востребованных маршрутах вместе с сотрудниками полиции. С 2024 года они стали еженедельными. Вчера в городе прошла уже 115-я проверка. Призываем всех пассажиров своевременно оплачивать проезд в городском транспорте», — приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Как напомнили в пресс-службе, штраф за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты составляет 5 тыс. руб.