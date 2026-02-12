Почти 140 безбилетников выявлены на маршрутах у станции метро «Выхино» за день

В пресс-службе также напомнили о правилах проведения усиленных проверок. Так, контролеры проверяют проездные билеты на выходе из передней двери. При выявлении безбилетного проезда сотрудники оперативно составляют административные материалы. Полиция дежурит на каждой проверке: следит за порядком и соблюдением миграционного законодательства. При отсутствии у нарушителя документов во время проверки сотрудники полиции могут доставить его в ближайший отдел для установления личности.