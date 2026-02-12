Суд обязал дроппера вернуть 400 тысяч рублей, похищенных у уфимской пенсионерки

77-летней жительнице Уфы компенсируют 400 тысяч рублей, которые у нее выманили аферисты. В прокуратуре республики рассказали: в марте прошлого года аферисты позвонили пенсионерке, представились сотрудниками полиции и Росфинмониторинга и убедили ее перевести все накопления на неизвестный счет.