Суд обязал дроппера вернуть 400 тысяч рублей, похищенных у уфимской пенсионерки

77-летней жительнице Уфы компенсируют 400 тысяч рублей, которые у нее выманили аферисты. В прокуратуре республики рассказали: в марте прошлого года аферисты позвонили пенсионерке, представились сотрудниками полиции и Росфинмониторинга и убедили ее перевести все накопления на неизвестный счет.
Выяснилось, что деньги потерпевшей оказались на карте 19-летней девушки из Пермского края. Та добровольно предоставила мошенникам доступ к своим банковским реквизитам. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами.
Суд полностью удовлетворил эти требования.
