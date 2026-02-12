Для екатеринбуржцев впервые запустят чартеры в Катар: «Туристы наелись Эмиратами»

«Требовалась определенная альтернатива направлению ОАЭ, которое находится уже на пределе своих возможностей. Многие отдыхающие уже “наелись” Эмиратами, им нужно было предложить альтернативу в том же регионе», — объяснил корреспонденту «ФедералПресс» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
Мальцев ожидает успех чартеров. По его словам, Катар имеет несколько преимуществ по сравнению с ОАЭ, в первую очередь — более привлекательную стоимость туров. Также в пользу этого направления должны сыграть элемент новизны и огромные инвестиции в туристскую инфраструктуру, сделанные властями Катара в последние годы.
Известно, что организацией туров для екатеринбуржцев займется оператор, уже работающий на чартерных рейсах в Доху из Москвы и других городов.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее из Екатеринбурга увеличили число рейсов в Таиланд. Продажи туров выросли на четверть по сравнению с январем прошлого года.