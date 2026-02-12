Три тысячи бойцов вернулись в Башкирию из зоны СВО

Глава республики Радий Хабиров, обращаясь к собравшимся, назвал цифры. На сегодня с зоны СВО в Башкирию вернулись около трех тысяч человек. Руководитель региона отметил, что 76 процентов из них уже трудоустроены, 80 — прошли диспансеризацию.