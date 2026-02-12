Вашингтон
Три тысячи бойцов вернулись в Башкирию из зоны СВО

Хабиров привел данные по социализации участников СВО в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе начались Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов специальной военной операции. На площадке Конгресс-холла «Торатау» собрались около двухсот представителей региональных отделений со всей страны.

Участники форума обсуждают, как помочь демобилизованным бойцам быстрее и полнее включиться в мирную жизнь: найти дело по душе, занять активную позицию в обществе, не остаться один на один с пережитым.

Глава республики Радий Хабиров, обращаясь к собравшимся, назвал цифры. На сегодня с зоны СВО в Башкирию вернулись около трех тысяч человек. Руководитель региона отметил, что 76 процентов из них уже трудоустроены, 80 — прошли диспансеризацию.

— Мы понимаем, что придёт ещё много обожжённых войной людей. У региональной власти есть полномочия и ресурсы для помощи и всестороннего содействия им, — сказал Хабиров.

