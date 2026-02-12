Вандалы разгромили павильон теплой остановки на улице Дианова в Омске

В Омске зафиксирован очередной случай вандализма на остановочном комплексе общественного транспорта. Инцидент произошел 10 февраля на остановке по улице Дианова, менее чем через неделю после аналогичного происшествия на остановке «Площадь Ленина».
По данным полиции, неустановленные лица повредили два стеклопакета павильона, разрушили элементы камер видеонаблюдения, оставили мусор и загрязнили территорию. Следы алкоголя и табачного дыма указывают на употребление спиртных напитков и курение в пределах остановочного комплекса.
По факту повреждения муниципального имущества проводится доследственная проверка. Сотрудники МВД России по Омской области изучают записи с ближайших камер наружного наблюдения и опрашивают возможных свидетелей для установления личностей причастных к инциденту.
Возможное наказание за умышленное уничтожение или повреждение имущества предусмотрено статьей 167 УК РФ и может включать штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или арест до трех месяцев. При причинении ущерба свыше 250 тысяч рублей санкция усиливается до лишения свободы на срок до двух лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Возбуждено дело о халатности после нападения собаки на ребенка в Омске.
16 омичей спасли из горящей девятиэтажки на улице Менделеева.