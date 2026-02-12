Вандалы разгромили павильон теплой остановки на улице Дианова в Омске

Возможное наказание за умышленное уничтожение или повреждение имущества предусмотрено статьей 167 УК РФ и может включать штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или арест до трех месяцев. При причинении ущерба свыше 250 тысяч рублей санкция усиливается до лишения свободы на срок до двух лет.