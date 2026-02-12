В Миллеровском районе 38-летний мужчина выстрелил из ружья в знакомую

38-летний житель Ростовской области, проживающий в слободе Криворожье, обвиняется в убийстве своей 45-летней знакомой. Во время ссоры мужчина выстрелил в женщину из охотничьего ружья, а затем спрятал тело. Об этом рассказали в социальных сетях регионального Следственного комитета.
— В августе 2025 года обвиняемый, будучи у себя дома, выпил и поссорился со знакомой. В ходе конфликта он выстрелил в нее из охотничьего ружья. Убедившись, что женщина мертва, он вывез тело в безлюдное место, — прокомментировали случай в ведомстве.
Сейчас фигурант находится под стражей. Фото: Ростовский Следком.
Мужчина пытался скрыть следы преступления. Однако следователи собрали достаточно доказательств. И обвиняемый признал свою вину.
Сейчас фигурант находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Ему грозит наказание по статье «Убийство» — от 6 до 15 лет лишения свободы.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!