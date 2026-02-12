В Миллеровском районе 38-летний мужчина выстрелил из ружья в знакомую

— В августе 2025 года обвиняемый, будучи у себя дома, выпил и поссорился со знакомой. В ходе конфликта он выстрелил в нее из охотничьего ружья. Убедившись, что женщина мертва, он вывез тело в безлюдное место, — прокомментировали случай в ведомстве.