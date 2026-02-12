Вашингтон
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительство кладбища «Новое Стригинское» продолжится в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде планируется продолжение строительства муниципального кладбища «Новое Стригинское». Речь идет о второй очереди объекта.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщили ИА «НТА-Приволжье» в департаменте строительства и капремонта городской администрации, реализация проекта разбита на несколько этапов. Финансирование работ предусмотрено в городском бюджете на 2024−2028 годы. Часть работ уже выполнена в 2024—2025 годах. В настоящее время ведется подготовка документации для проведения закупочных процедур. После этого будет определен подрядчик, которому предстоит завершить оставшийся объем работ.

Ранее также сообщалось, что была утверждена стоимость ритуальных услуг в Нижнем Новгороде на 2026 год.