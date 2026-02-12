Строительство кладбища «Новое Стригинское» продолжится в Нижнем Новгороде

Как сообщили ИА «НТА-Приволжье» в департаменте строительства и капремонта городской администрации, реализация проекта разбита на несколько этапов. Финансирование работ предусмотрено в городском бюджете на 2024−2028 годы. Часть работ уже выполнена в 2024—2025 годах. В настоящее время ведется подготовка документации для проведения закупочных процедур. После этого будет определен подрядчик, которому предстоит завершить оставшийся объем работ.