В Калининграде вышла на линию половина маршруток, глава города заявил о возможном транспортном коллапсе

«Мы реально понимаем, что при 50% выпуска порождаем и социальную напряжённость, и коллапс для пассажиров, — добавил глава города. — Если мы будем двигаться такими темпами, мы просто придём к какому-то коллапсу. Нужно усиливать работу в этом направлении, чтобы обеспечить доступность пассажирских перевозок для населения».