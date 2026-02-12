Молдова уйдет в туман: Синоптики выпустили предупреждение — видимость на дорогах снизится

Желтый код: Молдову накроет густой туман.
Синоптики выпустили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которое вступит в силу сегодня вечером.
Период действия: с 20:00 сегодняшнего дня (12 февраля) до 12:00 завтрашнего дня (13 февраля).
Ожидаемые условия: на обширных территориях страны прогнозируется туман, из-за которого видимость на дорогах сократится до 200 метров и менее.
В связи с этим водителям рекомендуется значительно снизить скорость и соблюдать дистанцию, так как видимость будет минимальной на протяжении всей ночи и завтрашнего утра.
