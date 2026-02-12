Беспилотник вместо 15 дворников: в Казани тестируют дроны для уборки снега

В столице Татарстана начались испытания автономных наземных машин, предназначенных для уборки снега во дворах. Хотя эти аппараты еще находятся на стадии разработки, они продемонстрировали значительный потенциал для решения проблемы нехватки рабочей силы в сфере ЖКХ.
Церемония презентации наземных беспилотных аппаратов для очистки городских территорий от снежных заносов прошла сегодня на улице Нурсултана Назарбаева в центре Казани. Глава города лично оценил работу пилотных образцов.
Ильсур Метшин отметил, что только в столице РТ не хватает около 900 дворников, поскольку объемы строительства растут, а желающих выполнять эту работу становится все меньше.
Мэр не только наблюдал за работой дронов, но и сам протестировал управление одним из них. Он сравнил простоту управления с детскими радиоуправляемыми игрушками, выразив удивление тем, как легко можно освоить управление этой техникой.
В целом, Метшин охарактеризовал беспилотники как перспективное, но пока «сырое» решение, требующее дальнейшей доработки. Он подчеркнул, что, несмотря на необходимость адаптации технологии, управляющие компании уже выразили большой интерес к ней. Мэр выразил надежду, что в ближайшем будущем дворы Казани будут очищаться от снега с помощью беспилотных машин, хотя это и не произойдет мгновенно.
По мнению градоначальника, применение беспилотников может повысить престиж профессии дворника и привлечь к ней молодежь, включая студентов и старшеклассников, ищущих подработку. Он считает, что такая работа, будучи более современной и технологичной, может стать привлекательной и модной для молодых людей, которым неинтересно традиционное дворницкое ремесло.
Мэр города вспомнил, как еще будучи студентом, сам трудился дворником. По его словам, он проработал с метлой и лопатой полтора года, что позволяет ему разбираться в этой сфере не только как градоначальнику, но и как человеку, непосредственно выполнявшему эту работу. Мэр отметил, что в речном порту до сих пор есть люди, которые помнят его за этим занятием.
В настоящее время в городских управляющих организациях проходит испытание два типа дронов. Один из них оборудован ковшом для сбора снега, а второй оснащен шнеком, предназначенным для дробления больших снежных комьев и их отбрасывания в сторону.
В дальнейшем планируется комплектовать эту технику различным специализированным навесным оборудованием. Это позволит использовать ее не только для уборки снега, но и решать другие задачи в любое время года.
Эти беспилотные аппараты способны функционировать до 8 часов без подзарядки, а заряжаются от стандартной электрической розетки. Устройства рассчитаны на работу в широком диапазоне температур, от −25 до +50 градусов Цельсия, и передвигаются со скоростью до 20 км/ч, обеспечивая безопасность. По предварительным оценкам, полученным в ходе тестирования в одной из управляющих компаний, два таких дрона способны заменить труд 20−30 дворников.
В перспективе рассматривается возможность доработки беспилотников для выполнения различных хозяйственных задач, что позволит частично автоматизировать процессы, ранее выполнявшиеся вручную. На данный момент управление дронами осуществляется посредством джойстика, но в будущем планируется внедрение системы, обеспечивающей их полностью автономную работу.