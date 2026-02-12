Беспилотник вместо 15 дворников: в Казани тестируют дроны для уборки снега

Мэр города вспомнил, как еще будучи студентом, сам трудился дворником. По его словам, он проработал с метлой и лопатой полтора года, что позволяет ему разбираться в этой сфере не только как градоначальнику, но и как человеку, непосредственно выполнявшему эту работу. Мэр отметил, что в речном порту до сих пор есть люди, которые помнят его за этим занятием.