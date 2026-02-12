Вашингтон
Карантин введен в районе Омской области из-за опасного для КРС вируса

Ветеринарная служба проводит санитарные мероприятия и выплатит компенсации владельцам.

Источник: Комсомольская правда

В Москаленском районе Омской области установлен карантин в связи с выявлением пастереллеза у крупного рогатого скота. Об этом сообщили в Главном управлении ветеринарии региона.

На территории района проводятся комплексные ветеринарно-санитарные мероприятия для ликвидации очага инфекции. Владельцам изъятого поголовья после завершения карантинных процедур будут выплачены компенсации в соответствии с установленным порядком.

Пастереллез — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Pasteurella, передающееся преимущественно аэрогенным путем. Заболевание сопровождается поражением дыхательных путей, лихорадкой и может приводить к гибели животных при отсутствии своевременного лечения.

Владельцам личных подворий рекомендовано соблюдать ветеринарные правила содержания скота и своевременно обращаться в ветеринарные учреждения при обнаружении признаков заболевания у животных.

