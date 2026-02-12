Карантин введен в районе Омской области из-за опасного для КРС вируса

В Москаленском районе Омской области установлен карантин в связи с выявлением пастереллеза у крупного рогатого скота. Об этом сообщили в Главном управлении ветеринарии региона.
На территории района проводятся комплексные ветеринарно-санитарные мероприятия для ликвидации очага инфекции. Владельцам изъятого поголовья после завершения карантинных процедур будут выплачены компенсации в соответствии с установленным порядком.
Пастереллез — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Pasteurella, передающееся преимущественно аэрогенным путем. Заболевание сопровождается поражением дыхательных путей, лихорадкой и может приводить к гибели животных при отсутствии своевременного лечения.
Владельцам личных подворий рекомендовано соблюдать ветеринарные правила содержания скота и своевременно обращаться в ветеринарные учреждения при обнаружении признаков заболевания у животных. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Вандалы разгромили павильон теплой остановки на улице Дианова в Омске.
Возбуждено дело о халатности после нападения собаки на ребенка в Омске.