1700 семей Ростовской области обратились в пункты проката за детскими вещами

Более 1700 семей Ростовской области получили в пунктах проката предметы для новорожденных. Об этом по итогам 2025 года рассказали в министерстве труда и социального развития региона.
— В прошлом году в регионе открыли 32 пункта проката, в 2026 году мы планируем расширять сеть, чтобы они появились во всех городах и районах региона. Органы социальной защиты закупают порядка пяти тысяч предметов первой необходимости, — рассказала заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская.
Помощь в рамках национального проекта «Семья» оказывают молодым родителям, родителям-одиночкам до 35 лет, студенческим семьям (учащимся очно), многодетным семьям, семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, а также членам семей участников СВО.
В пункттах проката выдают кроватки, пеленальные столы, коляски, манежи, стульчики для кормления, автокресла, ходунки, ванночки. Также перечень предметов дополнили колясками для близнецов, электрокачелями, подогревателями бутылочек и стерилизаторами для детской посуды.
На одного ребенка родители могут получить до трех предметов первой необходимости.
