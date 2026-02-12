1700 семей Ростовской области обратились в пункты проката за детскими вещами

Вашингтон
Источник: Комсомольская правда

Более 1700 семей Ростовской области получили в пунктах проката предметы для новорожденных. Об этом по итогам 2025 года рассказали в министерстве труда и социального развития региона.

— В прошлом году в регионе открыли 32 пункта проката, в 2026 году мы планируем расширять сеть, чтобы они появились во всех городах и районах региона. Органы социальной защиты закупают порядка пяти тысяч предметов первой необходимости, — рассказала заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская.

Помощь в рамках национального проекта «Семья» оказывают молодым родителям, родителям-одиночкам до 35 лет, студенческим семьям (учащимся очно), многодетным семьям, семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, а также членам семей участников СВО.

В пункттах проката выдают кроватки, пеленальные столы, коляски, манежи, стульчики для кормления, автокресла, ходунки, ванночки. Также перечень предметов дополнили колясками для близнецов, электрокачелями, подогревателями бутылочек и стерилизаторами для детской посуды.

На одного ребенка родители могут получить до трех предметов первой необходимости.

