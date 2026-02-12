Как празднуют китайский Новый год: символика, традиции, приметы, куда сходить в Москве

Китайский Новый год — самый главный и продолжительный праздник в Китае и странах Восточной Азии. Он символизирует обновление, семейное единство, радость и надежду на лучшее. Его дата плавающая и рассчитывается по лунному календарю. Когда наступит китайский Новый год в 2026 году, как его правильно встретить и что принесет символ года Красная Огненная Лошадь — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Китайский Новый год в 2026 году: суть и дата праздника.

Китайский Новый год, или Праздник весны (Чуньцзе), — это не просто главное торжество в стране, а точка символического перезапуска. В китайской культуре важен не столько сам факт смены года, сколько то, с каким внутренним настроем человек переступает порог нового цикла, рассказала «Газете.Ru» генеральный директор китайской компании, основательница школы китайского языка «Шэнсяо» Людмила Белозерских.

Празднование Нового года в Китае длится целых две недели. В 2026 году его будут отмечать ~вплоть до 2 марта~, переходя от семейных застолий к уличным фестивалям.

Дата праздника каждый год меняется, она рассчитывается по лунно-солнечному календарю. Новый год наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния — между 21 января и 20 февраля. Это период, который традиционно символизирует пробуждение природы.

История праздника.

У Праздника весны настолько древняя история, что ученые не могут достоверно выяснить, при каких обстоятельствах он появился. Согласно одной из легенд, начало китайскому Новому году положил император Шунь более 4000 лет назад. В день своего вступления на престол он собрал министров и подчиненных, чтобы совершить торжественное поклонение небу и земле. Этот ритуал и ознаменовал первый день первого лунного месяца.

Другая легенда связана с чудовищем Нянь, которое выходило в начале каждого нового года, чтобы съесть людей, скот и запасы пищи. Местные жители нашли способ задобрить монстра — они клали для него еду напротив входной двери. Считалось, что если Нянь насытится угощениями, то он не нападет на людей.

По преданию, китайцы обнаружили, что зверь боится красного цвета и громких звуков. С тех пор в Поднебесной на Новый год обязательно украшают дома красными фонариками и свитками, а на улицах проходят шумные празднества с фейерверками и массовыми шествиями.

Символ китайского Нового года — 2026.

Китайский календарь, в котором каждому году соответствует один из 12 животных символов, называется шэнсяо. Каждый год проходит под знаком одного животного, и этот цикл повторяется через двенадцать лет. Для китайской культуры шэнсяо — не развлечение и не предсказание «ради интереса», а способ описывать характер, энергию времени и взаимодействие человека с судьбой, отметила собеседница «Газеты.Ru».

Согласно традиции, каждый знак символизирует определенные качества.

* Крыса — ум и гибкость,



* Бык — трудолюбие и устойчивость,



* Тигр — сила и лидерство,



* Кролик — мягкость и дипломатия,



* Дракон — власть и харизма,



* Змея — интуиция и мудрость,



* Лошадь — свобода и движение,



* Коза — чувствительность и творчество,



* Обезьяна — хитрость и изобретательность,



* Петух — прямота и дисциплина,



* Собака — верность и справедливость,



* Свинья — щедрость и умение наслаждаться жизнью.

Все символы идут друг за другом в строго установленном порядке. Их сочетание повторяется только раз в 60 лет (например, Год Зеленой Деревянной Змеи, который был в 2025 году, наступит только в 2085-м).

2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади — одной из самых сильных и энергичных комбинаций в 60-летнем цикле китайского календаря.

* Знак Лошади (马, Mǎ) в китайской традиции символизирует свободу, скорость, упорство и жизненную силу. Людям, рожденным в год Лошади, приписывают лидерские качества, независимость и неукротимый дух.



* Стихия Огня (火, Huǒ) усиливает все природные качества Лошади, добавляя страсть, энтузиазм, решимость и яркость. Огонь дарит энергию для достижения амбициозных целей, но требует разумного управления, чтобы не «сгореть».



* Красный цвет — главный цвет праздника и самой стихии Огня. Он олицетворяет удачу, радость, процветание и защиту от злых сил.

Традиции китайского Нового года.

Подготовка к празднику — это целый ритуал. Дом приводят в порядок, освобождая пространство от накопившихся за год тревог и неудач. Интерьеры наполняются красным цветом — символом жизни, защиты и силы. Покупка новой одежды означает готовность вступить в год обновленным. Кульминацией новогодней ночи становится семейный ужин. Все, кто в отъезде, стараются в этот день вернуться домой, даже если ради этого нужно преодолеть тысячи километров.

«В Китае в этот период происходит крупнейшая ежегодная миграция людей — миллионы жителей едут к своим семьям, подтверждая, что праздник прежде всего про корни и преемственность», — отметила Белозерских.

Культурные мероприятия.

Празднование китайского Нового года не ограничивается домашними ритуалами. После первых, самых важных, семейных дней праздник выходит на улицы, превращаясь в грандиозное национальное торжество, наполненное красочными зрелищами.

* Гала-концерт CCTV — самое популярное телевизионное событие года, которое смотрят миллионы семей по всему миру в канун праздника. Шоу с участием ведущих артистов, акробатов, комиков и музыкантов стало такой же неотъемлемой традицией, как семейный ужин.



* Уличные шествия и ярмарки — центральные улицы городов превращаются в пешеходные зоны, украшенные красными фонарями и новогодней символикой. Здесь можно увидеть традиционные представления, купить сувениры и угощения.



* Танцы льва и дракона — самое зрелищное публичное действо. Танец льва, исполняемый двумя акробатами внутри яркого костюма, символизирует защиту от злых духов и удачу. Еще более масштабный — танец дракона: для управления длинной фигурой требуется команда из нескольких десятков человек. Он олицетворяет мощь, мудрость и благополучие для всей общины.



* Праздник фонарей (Юаньсяоцзе) — торжественное завершение двухнедельных гуляний на 15-й день. Главный символ — зажженные фонарики самых причудливых форм, которые несут, запускают в небо или пускают по воде. Фестиваль знаменует собой первое полнолуние нового года и символизирует надежду на светлое будущее.

Приметы на китайский Новый год.

Китайский Новый год имеет много сходств с российским: застолья, фейерверки, подарки. Но в Поднебесной праздник больше связан с символами, знаками и правилами. Китайцы убеждены, что, если нарушить тонкий баланс первых дней, это отразится на всем годе. Именно поэтому с этим временем связано множество примет:

* В Новый год запрещено мыть голову и стричься. Слово «волосы» на некоторых диалектах созвучно со словом «богатство». Китайцы верят, что вода якобы может символически «смыть» финансовое благополучие.



* Следует избегать слов, связанных со смертью, болезнью, бедностью, потерями. Даже если что-то разбилось, говорят: «Суй-суй пинъань» («мир и покой год за годом»), что созвучно слову «разбить».



* Нельзя ссориться, плакать и браниться. Гнев и слезы в первый день года предвещают конфликты и печали на весь следующий цикл.



* Не стоит занимать или отдавать деньги в канун и первый день праздника. По убеждению жителей Поднебесной, в противном случае они весь год будут в долгах и финансовых убытках.



* Важно сделать уборку до Нового года. Если наводить порядок в первые дни праздника, можно «вымести» из дома накопившуюся удачу и благополучие.

Что дарят на китайский Новый год.

Много символизма и в подарках, которые китайцы дарят друг другу на Новый год. Самый популярный презент — красный конверт с деньгами хунбао.

В дополнение к хунбао в Китае дарят:

* Фрукты — пользуются большой популярностью мандарины и апельсины, которые символизируют богатство, удачу и процветание. Оранжевый цвет ассоциируется с золотом, а их форма напоминает монеты.



* Чай — символизирует здоровье и долголетие. Качественные сорта чая в подарок считаются признаком заботы о человеке.



* Сладости — часто дарят в красной упаковке, приносящей, по мнению китайцев, удачу.



* Сухофрукты и орехи — символизируют богатство, плодородие и пожелание изобилия в предстоящем году.



* Алкоголь — его часто дарят мужчинам, старшим родственникам и деловым партнерам в знак уважения и как пожелание процветания.

Важно избегать подарков, связанных с несчастьем: часов — ассоциируются с окончанием времени, острых предметов — могут «разрубить» удачу, белых и черных предметов — траурные цвета.

Что едят китайцы на Новый год.

Новогодний стол в Китае также «говорит» языком символов. Пельмени ассоциируются с богатством, рыба — с изобилием, лапша — с долгой жизнью. Блюд всегда больше, чем нужно, поскольку пустота на столе считается плохим знаком. Еда здесь — продолжение философии праздника, а не просто гастрономическое удовольствие, отметила собеседница «Газеты.Ru».

Одно из главных блюд — пельмени, или цзяоцзы. Особенно они популярны на севере Китая. Их форма напоминает древние золотые слитки, поэтому пельмени ассоциируются с богатством и финансовым благополучием.

Неизменным блюдом при встрече Нового года считается рыба. Ее часто подают целиком — с головой и хвостом, чтобы год был «полным», без потерь. Интересно, что рыбу иногда специально не доедают: оставить кусочек означает сделать запас на будущее.

Символом долгой жизни служит лапша. Ее стараются не резать и не ломать, чтобы не «укоротить» судьбу. Это блюдо особенно часто подают старшему поколению как пожелание здоровья и долголетия.

Очень важную роль играет клейкий рис и блюда на его основе, например няньгао — рисовый пирог. Его название созвучно фразе «год за годом выше», он символизирует рост, карьерное продвижение и улучшение жизни. Клейкая текстура риса также ассоциируется с семейной сплоченностью.

Главное угощение в День фонарей (последний день новогодних гуляний) — сладкие рисовые шарики танъюань. И у этого блюда есть свое значение — оно символизирует сплоченность семьи и родных.

Китайский Новый год в Москве.

Одновременно с Пекином китайский Новый год встретят в Москве, которую украсят тысячи красных фонариков. Фестиваль, посвященный вступлению в права Года Огненной Лошади, пройдет в столице с ~16 февраля по 1 марта~. Гостей ждет путешествие в мир древних традиций Поднебесной через гастрономию, шоу-программы и образовательные проекты.

В Москву приедет большая делегация артистов из семи китайских провинций. Они познакомят жителей и гостей столицы с культурой и традициями своей страны.

Главные площадки и события.

* Манежная площадь традиционно станет центром торжеств. Здесь развернется масштабная ярмарка и сцена, на которой выступят творческие коллективы. Гости из Пекина покажут акробатические номера и основы ушу. Зрителям также предложат загадать желание у экспресса Москва — Пекин, отправить открытку в Китай по новогодней почте, поучаствовать в театрализованном квесте «Загадка лунного Нового года».



* Болотная площадь: в арт-павильоне «Фабрика подарков» пройдут творческие мастер-классы по каллиграфии, изготовлению бумажных фонариков и росписи изделий из стекла. Здесь же будет работать фудкорт, где гости фестиваля смогут попробовать блюда и напитки азиатской кухни.



* ВДНХ: на территории выставки пройдут шествия с 20-метровым золотым драконом и показательные выступления мастеров ушу.



* Московский зоопарк подготовит тематическую просветительскую программу, ориентированную на семьи с детьми, где большое внимание уделят пандам Жуи и Диндин.



* Кинопарк «Москино»: на юге столицы воссоздадут атмосферу традиционного китайского города с аутентичными декорациями и фотозонами.



* Парк аттракционов «Остров мечты»: 21 и 28 февраля здесь покажут шоу китайских барабанщиц и танец гигантского дракона.



* Фудмолл «Три вокзала. Депо»: здесь пройдут праздник китайских фонарей, шоу мгновенной смены лиц, танец Красной Лошади, выступление воинов-драконов с барабанами. Также здесь состоится чайная вечеринка с диджей-сетом.



* Музей Москвы совместно со Столичным музеем Китая откроет выставку «Праздник весны. Новый год в старом Пекине», которая продлится до конца мая.