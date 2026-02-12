Резник назвал адвоката Падву эталоном преданности профессии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Адвокат Генрих Падва станет эталоном преданности профессии, заявил президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник.
«Генрих Павлович Падва оказывался на острие тех проблем, которые были исключительно важны для адвокатуры и для сообщества. Он, видимо, станет непревзойденным эталоном преданности профессии», — сказал Резник во время церемонии прощания.
Церемония прощания состоялась в ЦКБ управления делами президента РФ. Похороны проходят на Ваганьковском кладбище.
Падва скончался в понедельник на 95-м году жизни.