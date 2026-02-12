Реконструкция набережной в Коктебеле идет с отставанием

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил, что работы по реконструкции набережной в Коктебеле идут с отставанием, после того как лично проверил ход строительства.
«Темпы строительства низкие, фиксируем отставание от плана-графика», — написал он в своем телеграм-канале.
Гоцанюк отметил, что для ускорения работ необходимо увеличить число рабочих до 65−70 человек и спецтехники, а также уделить особое внимание подготовке основания, укладке плитки и облицовке парапета.
Напомним, в конце декабря 2025 года глава Совмина заявил, что все работы по реконструкции набережной идут в соответствии с графиком и завершить их планируется к летнему сезону 2026 года.