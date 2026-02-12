Минский метрополитен назвал все станции с лифтами

Лифт, который поможет попасть на станцию «Пролетарская», имеется со стороны улицы Судмалиса, на «Первомайская» — со стороны реки Свислочь, «Купаловская» — через первый вестибюль станции «Октябрьская» синей ветки (со стороны универсама «Центральный»). Еще на «красной ветке» лифты есть в первых вестибюлях «Немиги» со стороны Кафедрального собора, «Фрунзенской» (выход к улице Сухой), «Молодежной» (улица Домашевская), «Пушкинской» (со стороны проспекта Пушкина). В единственном вестибюле «Спортивной» также есть подъемник. Как и в первом вестибюле «Кунцевщины» со стороны улицы Якубовского и во втором вестибюле «Каменной Горки» (со стороны улиц Лобанка и Кунцевщина).