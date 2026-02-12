Минский метрополитен назвал все станции с лифтами

Стали известны все станции минского метро, обрудованные лифтами. Полный список станций метрополитена Минска, оборудованных лифтами, опубликовала пресс-служба предприятия.
Так, на Московской линии лифты присутствуют на 15 станция. На «синей» ветке подземки лифты есть в первых вестибюлях станций «Малиновка» (со стороны гипермаркета ProStore), «Петровщина» у магазина «Кирмаш». Есть подъемные устройства и на станциях «Михалово» и «Грушевка».
Лифт имеется во втором вестибюле «Института культуры» со стороны Белгосуниверситета культуры и искусств. Еще лифты есть на «Площади Ленина» в первом вестибюле со стороны железнодорожного вокзала, а также в первых вестибюлях станций «Октябрьская» (со стороны универсама «Центральный»), «Площадь Победы» со стороны монумента, «Площадь Якуба Коласа» со стороны Белгосфилармонии, «Академия наук» у одноименной организации.
Оснащены лифтом первые вестибюли «Парка Челюскинцев» со стороны улицы Калинина, «Московской» (улица Макаенка), «Востока» (со стороны улицы Жасминовой), а также «Уручья» в направлении Ложинской. На «Борисовском тракте», где один вестибюль, также работает лифт.
Лифты есть также на 14 станциях Автозаводской линии. Воспользоваться им можно: в первом вестибюле со стороны ТЦ «Момо» станции «Могилевской», первых вестибюлях «Автозаводской» (со стороны улицы Центральной), «Партизанской» (выход к универмагу «Беларусь»), «Тракторного завода» (со стороны улицы Олега Кошевого).
Лифт, который поможет попасть на станцию «Пролетарская», имеется со стороны улицы Судмалиса, на «Первомайская» — со стороны реки Свислочь, «Купаловская» — через первый вестибюль станции «Октябрьская» синей ветки (со стороны универсама «Центральный»). Еще на «красной ветке» лифты есть в первых вестибюлях «Немиги» со стороны Кафедрального собора, «Фрунзенской» (выход к улице Сухой), «Молодежной» (улица Домашевская), «Пушкинской» (со стороны проспекта Пушкина). В единственном вестибюле «Спортивной» также есть подъемник. Как и в первом вестибюле «Кунцевщины» со стороны улицы Якубовского и во втором вестибюле «Каменной Горки» (со стороны улиц Лобанка и Кунцевщина).
Лифтами оборудованы и семь станций Зеленолужской линии минского метрополитена: «Слуцкий Гостинец», «Аэродромная», «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная». А на станции «Неморшанский Сад» установлены лифты с уровня земли в уровень пешеходного перехода и лифты с уровня пешеходного перехода в уровень платформы.
