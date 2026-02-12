Вашингтон
В Госдуме хотят увеличить компенсацию за просрочку доставки багажа

В Госдуму внесут проект об увеличении компенсации за просрочку доставки багажа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить выплату компенсации за просрочку доставки багажа до 200 рублей за каждый час просрочки.

Изменения планируются внести в статью 120 Воздушного кодекса Российской Федерации. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Предлагается увеличить выплату компенсации за просрочку доставки багажа до 200 рублей за каждый час просрочки», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Принятие данной инициативы, по мнению авторов, позволит повысить защищенность пассажиров, сократить социальное недовольство и будет стимулировать перевозчиков инвестировать в качество багажного обслуживания.

Депутаты напомнили, что число случаев просрочки доставки багажа или груза в пункт назначения увеличилось в 2025 году в связи с ростом пассажиропотока, а текущий размер компенсации (100 рублей в час) часто не покрывает минимальные расходы на предметы первой необходимости при неприбытии багажа и не формирует достаточного стимулирующего эффекта для перевозчиков, что приводит к росту претензионных и судебных споров о взыскании штрафа и убытков сверх него.