В Госдуме хотят увеличить компенсацию за просрочку доставки багажа

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить выплату компенсации за просрочку доставки багажа до 200 рублей за каждый час просрочки.
Изменения планируются внести в статью 120 Воздушного кодекса Российской Федерации. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Предлагается увеличить выплату компенсации за просрочку доставки багажа до 200 рублей за каждый час просрочки», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Принятие данной инициативы, по мнению авторов, позволит повысить защищенность пассажиров, сократить социальное недовольство и будет стимулировать перевозчиков инвестировать в качество багажного обслуживания.
Депутаты напомнили, что число случаев просрочки доставки багажа или груза в пункт назначения увеличилось в 2025 году в связи с ростом пассажиропотока, а текущий размер компенсации (100 рублей в час) часто не покрывает минимальные расходы на предметы первой необходимости при неприбытии багажа и не формирует достаточного стимулирующего эффекта для перевозчиков, что приводит к росту претензионных и судебных споров о взыскании штрафа и убытков сверх него.