МинЖКХ предупредило белорусов о мошенничестве с бесплатной заменой счетчиков

В ведомстве сказали, что злоумышленники звонят белорусам под видом сотрудников «Белводоканала», предлагая будто бы «бесплатную замену счетчиков». Под этим предлогом аферисты выманивают у белорусов персональные данные, которые затем используют для совершения преступлений.