МинЖКХ предупредило белорусов о мошенничестве с бесплатной заменой счетчиков

Мошенничество с бесплатной заменой счетчиков набирает обороты в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве ЖКХ предупредили белорусов о мошенничестве с бесплатной заменой счетчиков.

В ведомстве сказали, что злоумышленники звонят белорусам под видом сотрудников «Белводоканала», предлагая будто бы «бесплатную замену счетчиков». Под этим предлогом аферисты выманивают у белорусов персональные данные, которые затем используют для совершения преступлений.

В МинЖКХ обратили внимание на то, что сотрудники «Белводоканала» никогда не звонят белорусам в мессенджерах и не запрашивают персональные данные.

В ведомстве сказали, что такой звонок лучше сразу прекратить, и затем перезвонить в водоканал для уточнения наличия подобной услуги.

Ранее мы писали, как пенсионерка в Минске отдала 280 тысяч рублей, опасаясь «переводов на ВСУ».

Тем временем прокуратура ограничила доступ сразу к двум сайтам в Беларуси.