МинЖКХ предупредило белорусов о мошенничестве с бесплатной заменой счетчиков

В Министерстве ЖКХ предупредили белорусов о мошенничестве с бесплатной заменой счетчиков.
В ведомстве сказали, что злоумышленники звонят белорусам под видом сотрудников «Белводоканала», предлагая будто бы «бесплатную замену счетчиков». Под этим предлогом аферисты выманивают у белорусов персональные данные, которые затем используют для совершения преступлений.
В МинЖКХ обратили внимание на то, что сотрудники «Белводоканала» никогда не звонят белорусам в мессенджерах и не запрашивают персональные данные.
В ведомстве сказали, что такой звонок лучше сразу прекратить, и затем перезвонить в водоканал для уточнения наличия подобной услуги.
Ранее мы писали, как пенсионерка в Минске отдала 280 тысяч рублей, опасаясь «переводов на ВСУ».
Тем временем прокуратура ограничила доступ сразу к двум сайтам в Беларуси.