В Госдуму внесли проекты о расширении социальных гарантий участников СВО

ЕР внесла в ГД законопроекты о расширении соцгарантий участников СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. «Единая Россия» (ЕР) внесла в Государственную Думу законопроекты о расширении социальных гарантий участников СВО, сообщили на сайте партии.

«Согласно первому законопроекту, сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии (имеющие специальные звания полиции), воспитывающие ребёнка-инвалида с детства, получат право на внеочередное предоставление жилья», — сказано в публикации.

Как отметил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев, такая норма уже действует для сотрудников других ведомств.

«Законопроект восстанавливает справедливость, обеспечивая равную поддержку всем защитникам», — цитируют на сайте «Единой России» Якушева.

Вторая инициатива партии — бесплатный проезд для двух членов семьи или близких родственников военнослужащего от их места жительства до госпиталя или иного места лечения бойца и обратно, сообщается на сайте.

