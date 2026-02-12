В Комблаге Петербурга рассказали, как наказывают нерадивых дворников

Глава Комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко рассказал о наказании, которое ждёт нерадивых дворников, плохо убирающих в городе снег.
На состоявшейся 12 февраля пресс-конференции он сообщил, что на этой неделе к административной ответственности привлекли трёх должностных лиц дорожных предприятий. Как сообщают «Ведомости Северо-Запад», чиновник подтвердил, что речь идет о двух начальниках колонн и исполняющем обязанности директора одного из подведомственных учреждений.
Так, за неубранную в один из январских дней улицу Гороховую руководство ответственного предприятия получило штраф в размере 200 тысяч руб.
В городе масса случаев, когда обнаруживаются неожиданные завалы. Например, 19 января Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку из-за заваленного снегом пандуса на территории Ладожского вокзала. Снежная гора появилась после расчистки территории вокзального комплекса от осадков. А 7 февраля чиновникам в Выборгском районе, как сообщили в ГАТИ, объявили предостережения из-за неубранной наледи на тротуарах — после выборочной проверки. Если тротуары так и останутся скользкими, местной администрации грозит штраф. По словам вице-губернатора Евгений Разумишкина, только за январские праздники в Петербурге выявлено свыше 700 нарушений правил зимней уборки.
Применяются и внутренние наказания к нерадивым дворникам. По словам Петриченко, их наказывают замечаниями и выговорами с записью в трудовую книжку.
Также он обозначил существующие проблемы с уборкой центра города от снега. Например, ширина проезда в историческом центре не позволяет пройти стандартным коммунальным машинам на базе КамАЗа, а ситуацию осложняют не дающие проехать коммунальщикам припаркованные автомобили. В некоторых местах, например, в зонах платной парковки в период новогодних празников, снег из-под автомобилей пришлось убирать вручную.
По данным комитета, во время снегопадов на линию выходит 1100 единиц техники и более 1200 работников ручного труда. Всего для работы зимой подготовлено 1684 машины. Однако укомплектованность штата остается неравномерной. Укомплектованность дорожных учреждений, организаций водителями, механизаторами и работниками ручного труда, занятыми в процессе уборки автомобильных дорог, составляет 93, 84 и 76% соответственно, заключил Петриченко.
К слову, не так давно на улицах города появились смуглые и улыбчивые дворники. Работяги, ловко орудующие лопатами, несколько месяцев назад приехали убирать Петербурга из Индии. Как справляются с этой работой индусы и что они думают о климате и жизни в России — в материале spb.aif.ru.