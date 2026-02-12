В Комблаге Петербурга рассказали, как наказывают нерадивых дворников

В городе масса случаев, когда обнаруживаются неожиданные завалы. Например, 19 января Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку из-за заваленного снегом пандуса на территории Ладожского вокзала. Снежная гора появилась после расчистки территории вокзального комплекса от осадков. А 7 февраля чиновникам в Выборгском районе, как сообщили в ГАТИ, объявили предостережения из-за неубранной наледи на тротуарах — после выборочной проверки. Если тротуары так и останутся скользкими, местной администрации грозит штраф. По словам вице-губернатора Евгений Разумишкина, только за январские праздники в Петербурге выявлено свыше 700 нарушений правил зимней уборки.