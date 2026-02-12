Вашингтон
Омичам сообщили о мошеннических схемах с возвратом переплаты за тепло

Потребителям приходят сообщения от имени теплоснабжающих или управляющих организаций с предложением оформить возврат средств.

Источник: Комсомольская правда

Омичей предупредили о новой схеме мошенничества. На этот рах схема связана с якобы возвратом переплаты за тепловую энергию. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Потребителям приходят сообщения от имени теплоснабжающих или управляющих организаций с предложением оформить возврат средств. Для этого жертву просят перейти по подозрительной ссылке, что может привести к краже данных банковских карт или несанкционированному доступу к личному кабинету на портале «Госуслуги».

«Мы такие сообщения не рассылаем. Законом предусмотрено: если год был теплее и дом оборудован приборами учета, перерасчет будет сделан автоматически. Потребители увидят его в мартовских квитанциях. У кого есть личный кабинет — можно зайти и посмотреть. При возникновении вопросов обращайтесь напрямую в свою теплоснабжающую организацию», — рассказал заместитель генерального директора по экономической политике АО «Тепловая компания» Вячеслав Дядюн.

При получении подобных писем следует незамедлительно сообщить в полицию по номеру 102 и уведомить свою управляющую компанию или теплоснабжающую организацию.

Мошеннические действия в сфере ЖКХ квалифицируются по статье 159 УК РФ и предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Омским мусорщикам отказали в 1 миллиарде рублей, которые они требовали с РЭК.

Вандалы разгромили павильон теплой остановки на улице Дианова в Омске.