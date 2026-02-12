В Новочеркасске медику местной поликлиники семь месяцев недоплачивали зарплату

В Новочеркасске работник городской поликлиники в течение семи месяцев получал неполную зарплату. Несправедливость исправили после проверки, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
— Ситауацию подтвердили. В итоге руководителю учреждения направили представление. Кроме того, виновное должностное лицо привлекли к ответственности по административной статье «Нарушение трудового законодательства» (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ), — сообщили в надзорном ведомстве.
После вмешательства прокуратуры работнику выплатили долг.
Напомним, ранее благодаря прокурорской проверке 30 работников производственного предприятия получили долги по зарплатам. В этом случае общая сумма задолженности составляла 1 млн рублей.
