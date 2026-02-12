Вашингтон
В мэрии Калининграда объявили о ликвидации маршрутки № 70

Планируется запустить новый автобусный рейс.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде упразднят маршрутку № 70. Об этом заявил глава дорожно-транспортного комитета мэрии Антон Романов на профильной комиссии горсовета в четверг, 12 февраля.

Когда конкретно это случится, чиновник не уточнил. Вместо «семидесятки» власти хотят пустить большой автобус.

«В планах на 2026 год планируем запустить 22-й маршрут, который фактически будет заменой малого класса маршрута № 70. Разумеется, мы подойдём внимательно к схеме движения данного маршрута, учитывая весь спрос, который формируется по пути», — сообщил Романов.