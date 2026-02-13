Опрос показал, как россияне оценивают действия Трампа по «делу Эпштейна»

Большинство участников опроса заявили, что знают о «деле Эпштейна», при этом половина опрошенных считает, что публиковать имена упоминаемых в деле людей допустимо только при наличии доказательств их причастности к преступлениям, а 56% не ожидают для Дональда Трампа серьезных последствий из-за скандала вокруг расследования.
Отношение к «файлам Эпштейна»
Большинство участников сообщили, что знакомы с темой. 59% заявили, что хорошо знают о деле, еще 39% — «что-то слышали», и только 3% сообщили, что слышат об этом впервые.
Еще 33% сочли, что речь скорее об упоминаниях без доказательной базы. 14% назвали «файлы» предметом спекуляций, 7% затруднились с ответом.
Публикация материалов и имен
В оценке этичности публикации материалов из «дела Эпштейна» с учетом характера преступлений мнения россиян разделились: 44% назвали такую публикацию этичной, еще 27% — «скорее этичной». Противоположной позиции придерживаются 15% («скорее неэтично») и 7% («неэтично»). Еще 7% не определились.
Оценка действий Трампа
Оценивая действия Дональда Трампа по вопросу обнародования материалов, 36% респондентов считают, что президент США скорее затягивает публикацию. 28% полагают, что он уклоняется от выполнения обещаний, а 27% считают, что Трамп выполняет обещанное. Еще 9% не следят за темой или затруднились с оценкой.
Отдельный вопрос был о возможных причинах задержки публикации материалов; в нем допускался множественный выбор, поэтому доли указаны в процентах от общего числа участников опроса.
Чаще всего респонденты называли политические риски для администрации США (63%) и опасения за репутацию известных людей (58%). Еще 28% сочли, что это могло быть лишь предвыборным заявлением. 17% указали на юридические ограничения, 13% — на отсутствие реальных оснований для публикации, 4% затруднились ответить.
Репутация Трампа и возможные последствия
37% респондентов считают, что «дело Эпштейна» скорее негативно влияет на репутацию Дональда Трампа, а 16% — что серьезно подрывает ее. 34% полагают, что дело практически не влияет на репутацию. Еще 7% считают, что оно совсем не влияет, 6% затруднились с ответом.
При этом 56% росиян не ожидает для Трампа серьезных последствий в связи со скандалом вокруг преступной деятельности финансиста Джеффри Эпштейна. Еще 29% допускают политические последствия, но не юридические. В юридические последствия верят 7%, а 8% не определились.