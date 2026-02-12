В Уфе названо главное место масляничных гуляний

Концепция этого года: «Аксаковская Масленица. Благо твори!». Уфимцев и гостей города с 12:00 ждут блины, хороводы, скоморохи, народные забавы, выступления творческих коллективов, душевная атмосфера, а также благотворительный аукцион и множество тематических фотозон, где можно будет сделать яркие памятные снимки всей семьей.