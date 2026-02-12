Вашингтон
В Уфе названо главное место масляничных гуляний

В этом году масленичная неделя пройдет с 16 по 22 февраля. В Уфе главное празднование состоится 21 февраля.

Источник: Башинформ

Гуляния развернутся на этот раз в саду имени Сергея Аксакова. Выбор площадки символичен. Это возвращение к традициям классических городских гуляний девятнадцатого века, когда праздник был по-настоящему веселым, семейным и добрым.

Концепция этого года: «Аксаковская Масленица. Благо твори!». Уфимцев и гостей города с 12:00 ждут блины, хороводы, скоморохи, народные забавы, выступления творческих коллективов, душевная атмосфера, а также благотворительный аукцион и множество тематических фотозон, где можно будет сделать яркие памятные снимки всей семьей.

Подробнее о предстоящем событии можно узнать по ссылке.