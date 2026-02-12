В российских магазинах появилась косметика со вкусом блинов с красной икрой

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские бренды вовсю готовятся к празднованию масленичной недели: в одном из магазинов появилась косметика со вкусом блинов с популярными начинками, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
В частости, покупателям предлагают два вида увлажняющих бальзамов для губ со вкусами — «блин со сгущенкой» и «блин с красной икрой».
Масленичная неделя в России в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля. Этот народный праздник перед Великим постом объединяет традиции поедания блинов, гуляний и обрядов прощания с зимой.