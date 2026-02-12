Синоптик рассказал, когда в Москву вернется мороз

«В начале следующей недели ожидается временами небольшой снег, и преобладающая температура в течение суток составит минус 7 — минус 12 градусов, то есть вновь градусов на 5 ниже нормы. Ко вторнику она вернется к тому, что мы переживали в первой декаде февраля», — рассказала Позднякова.