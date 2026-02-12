Вашингтон
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется мороз

Позднякова: мороз вернется в Москву в начале следующей неделе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Мороз вернется в Москву в начале следующей недели, температура опустится до минус 12 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В начале следующей недели ожидается временами небольшой снег, и преобладающая температура в течение суток составит минус 7 — минус 12 градусов, то есть вновь градусов на 5 ниже нормы. Ко вторнику она вернется к тому, что мы переживали в первой декаде февраля», — рассказала Позднякова.

Она уточнила, что температура будет аномально низкой, на 4−5 градусов ниже климатической нормы.