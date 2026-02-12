Более 600 тысяч рублей пени при оплате электроэнергии списали жителям Дона

Жители Ростовской области в преддверие новогодних праздников погасили задолженность за электроэнергию на общую сумму более 50 миллионов рублей. Это стало результатом активности «Оплати долг без пени», которая была организована для потребителей региона.
Как сообщает гарантирующий поставщик электроэнергии, всего в рамках активности было списано 605 тысяч рублей пени. А количество ее участников превысило 15 тысяч человек. Самые инициативные из них — жители Ростова-на-Дону, Азова и Новочеркасска.
Наряду с физическими лицами, к оплате долгов подключились садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ), товарищества собственников жилья (ТСЖ) и управляющие компании. Они погасили задолженность на сумму 6 миллионов рублей и получили списание 85 тысяч рублей пени.