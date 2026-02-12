Объем ипотечных выдач на Дону вырос за год на 38%

Жители Ростовской области потратили на покупку недвижимости по ипотечным программам в 2025 году более 90 млрд рублей. Такие данные приводит Сбер. Это на 38% больше, чем было выдано годом ранее. Ключевым фактором роста рынка стала программа «Семейная ипотека», на которую по итогам 2025 года пришлось 84% всех выдач. На этом фоне увеличился спрос на новостройки: если в 2024 году на первичный рынок приходилось 56% сделок, то в 2025 году их доля выросла до 76%.
Также эксперты отметили изменения в структуре спроса донских заемщиков. Так, на рынок первичного жилья пришлось 76,3% выдач на общую сумму 68,9 млрд рублей. На втором месте по популярности оказалось приобретение загородной недвижимости, преимущественно индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — 16% объема выдач. При этом доля сделок по покупке вторичного жилья составила всего 6,7%.
В 2024 году приоритеты распределялись иначе: 56,7% занимали новостройки, 29,1% приходилось на загородную недвижимость, и 13,5% составляло вторичное жилье.
Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
— Драйвером рынка жилья в течение последних двух годов выступала Семейная ипотека. Именно благодаря господдержке тысячи донских семей смогли исполнить мечту о собственном жилье, приобрести более комфортную квартиру или построить частный дом. Повышенный спрос на Семейную ипотеку сохранился и в первый месяц текущего года на фоне ожидаемых изменений в условиях программы. По стране мы зафиксировали более чем пятикратный рост объема выдач семейной ипотеки в январе 2026-го по сравнению с январем 2025-го. В Ростовской области востребованность данной программы — одна из самых высоких в стране. За первый месяц текущего года доля жилищных кредитов по семейной программе на Дону составила 87%, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Популярность льготной ипотеки в начале года повлияла и на структуру спроса в регионе. В январе 80% жилищных кредитов жители Ростовской области оформили на покупку квартир в новостройках, на вторичный рынок пришлось 6,6% сделок. Доля загородной недвижимости составила 13% от общего объема выдач, из них 9% — на покупку частных домов и 4% — на индивидуальное жилищное строительство.