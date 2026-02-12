Объем ипотечных выдач на Дону вырос за год на 38%

— Драйвером рынка жилья в течение последних двух годов выступала Семейная ипотека. Именно благодаря господдержке тысячи донских семей смогли исполнить мечту о собственном жилье, приобрести более комфортную квартиру или построить частный дом. Повышенный спрос на Семейную ипотеку сохранился и в первый месяц текущего года на фоне ожидаемых изменений в условиях программы. По стране мы зафиксировали более чем пятикратный рост объема выдач семейной ипотеки в январе 2026-го по сравнению с январем 2025-го. В Ростовской области востребованность данной программы — одна из самых высоких в стране. За первый месяц текущего года доля жилищных кредитов по семейной программе на Дону составила 87%, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.