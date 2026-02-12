Сертификаты для новорожденных получили почти 130 семей Ростовской области

В Ростовской области почти 130 семей получили электронные сертификаты для новорожденных на сумму в 20 тысяч рублей. Эту меру поддержки ввели по инициативе губернатора Юрия Слюсаря.
Сертификаты выдаются с 1 января на каждого ребенка. На выделенные средства родители могут приобрести товары для малышей из 88 позиций в торговых сетях, включенных в региональный перечень.
Оформить поддержку можно по заявлению. Для этого нужно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка обратиться в орган соцзащиты по месту постоянной регистрации или в МФЦ. Кроме того, родитель младенца должен быть гражданином России и жить в Ростовской области, а также иметь банковскую карту национальной платежной системы («МИР»).
По информации властей, на Дону сейчас действуют и другие меры поддержки. В частности, с 2026 года будущие мамы, которые учатся очно, смогут оформить единовременную выплату в 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Также в регионе работают пункты проката вещей для новорожденных, их планируют открыть во всех городах и районах Дона. Еще одной мерой поддерки станет институт «социальных нянь».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.