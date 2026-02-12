Сертификаты для новорожденных получили почти 130 семей Ростовской области

По информации властей, на Дону сейчас действуют и другие меры поддержки. В частности, с 2026 года будущие мамы, которые учатся очно, смогут оформить единовременную выплату в 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Также в регионе работают пункты проката вещей для новорожденных, их планируют открыть во всех городах и районах Дона. Еще одной мерой поддерки станет институт «социальных нянь».