Вашингтон
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сертификаты для новорожденных получили почти 130 семей Ростовской области

Жители Дона начали получать электронные сертификаты на приобретение детских вещей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области почти 130 семей получили электронные сертификаты для новорожденных на сумму в 20 тысяч рублей. Эту меру поддержки ввели по инициативе губернатора Юрия Слюсаря.

Сертификаты выдаются с 1 января на каждого ребенка. На выделенные средства родители могут приобрести товары для малышей из 88 позиций в торговых сетях, включенных в региональный перечень.

Оформить поддержку можно по заявлению. Для этого нужно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка обратиться в орган соцзащиты по месту постоянной регистрации или в МФЦ. Кроме того, родитель младенца должен быть гражданином России и жить в Ростовской области, а также иметь банковскую карту национальной платежной системы («МИР»).

По информации властей, на Дону сейчас действуют и другие меры поддержки. В частности, с 2026 года будущие мамы, которые учатся очно, смогут оформить единовременную выплату в 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Также в регионе работают пункты проката вещей для новорожденных, их планируют открыть во всех городах и районах Дона. Еще одной мерой поддерки станет институт «социальных нянь».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше