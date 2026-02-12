Слуцкий призвал взять на особый контроль качество питания в школах

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Роспотребнадзор взять на особый контроль вопрос качества питания в дошкольных и школьных учреждениях.
«Случаи отравления, случившиеся в ряде регионов в школах и детских садах, требуют более активной роли Роспотребнадзора. И не тогда, когда случилось, а так, чтобы не случилось. Нельзя допустить, чтобы дети получали некачественное питание. Да, родительские комитеты держат этот вопрос на контроле, но их права в школе и в садах ограничены. Качественное питание — это значимая сегодня мера поддержки семей. Я попросил взять этот вопрос на особый контроль», — сказал РИА Новости Слуцкий по итогам встречи с Мишустиным.
По его мнению, качественное питание — это значимая мера поддержки семей. Парламентарий отметил, что возможности контроля качества предоставляемого школьникам и дошкольникам питания со стороны родительских комитетов ограничены, поэтому необходим дополнительный контроль данного вопроса со стороны Роспотребнадзора.
Слуцкий также напомнил, что ЛДПР регулярно предлагает инициативы по улучшению условий для учащихся образовательных учреждений. По его словам, фракция ЛДПР в Госдуме уже предложила ввести бесплатное горячее питание для всех учащихся 5−11 классов вне зависимости от дохода их семей. Кроме того, партия выступает за введение единого федерального стандарта расчета подушевого финансирования, чтобы гарантировать ученикам во всех регионах страны равные условия для получения школьного образования.