Слуцкий призвал взять на особый контроль качество питания в школах

«Случаи отравления, случившиеся в ряде регионов в школах и детских садах, требуют более активной роли Роспотребнадзора. И не тогда, когда случилось, а так, чтобы не случилось. Нельзя допустить, чтобы дети получали некачественное питание. Да, родительские комитеты держат этот вопрос на контроле, но их права в школе и в садах ограничены. Качественное питание — это значимая сегодня мера поддержки семей. Я попросил взять этот вопрос на особый контроль», — сказал РИА Новости Слуцкий по итогам встречи с Мишустиным.