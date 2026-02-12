Мишустин отметил вклад депутатов ЛДПР в поддержку ветеранов СВО

«Одна из ключевых тем, которой ваши депутаты уделяют особое внимание, — это поддержка ветеранов, участвовавших в специальной военной операции. Ребятам зачастую требуется конкретная практическая помощь, чтобы они могли продолжить образование, получить профессию. Был внесен целый ряд изменений в законодательство, а члены фракции вместе с сенаторами выступили соавторами таких корректировок», — сказал Мишустин во время встречи.