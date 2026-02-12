Вашингтон
Главные новости к вечеру 12 февраля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 12 февраля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

БПЛА атаковали Республику Коми

Источник: Руслан Шамуков/ТАСС

На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Пострадавших нет, сообщил губернатор Коми Ростислав Гольдштейн.

МО Британии анонсировало поставку Украине тысячи легких ракет

Министр обороны Великобритании Джон Хили анонсировал помощь Украине на £500 млн на ПВО. Днем ранее он сообщил, что королевство выделит Украине £150 млн.

Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование

Источник: Natalia Chernohatova/URA.RU/TASS

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос изменения наименования «среднего профессионального образования» в России. В правительстве отмечали, что среднее профессиональное образование «ничуть не хуже некоторых вариантов высшего образования», и выступали за то, чтобы переименовать его в специальное профессиональное образование.

МИД: Россия не будет представлена на заседании Совета мира

Источник: GIAN EHRENZELLER/EPA/TASS

Россия не будет представлена на первом заседании «Совета мира» американского президента Дональда Трампа, формирование ее позиции по нему продолжается, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Песков: повышение квартплаты не должно быть таким резким

Источник: Александра Попова/ТАСС

Руководство России будет сейчас внимательнейшим образом следить за ситуацией вокруг повышения платежей за ЖКХ. Таким резким, как это произошло в некоторых случаях, оно быть не должно, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
