Главные новости к вечеру 12 февраля 2026 года

БПЛА атаковали Республику Коми
На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Пострадавших нет, сообщил губернатор Коми Ростислав Гольдштейн.
МО Британии анонсировало поставку Украине тысячи легких ракет
Министр обороны Великобритании Джон Хили анонсировал помощь Украине на £500 млн на ПВО. Днем ранее он сообщил, что королевство выделит Украине £150 млн.
Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование
Президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос изменения наименования «среднего профессионального образования» в России. В правительстве отмечали, что среднее профессиональное образование «ничуть не хуже некоторых вариантов высшего образования», и выступали за то, чтобы переименовать его в специальное профессиональное образование.
МИД: Россия не будет представлена на заседании Совета мира
Россия не будет представлена на первом заседании «Совета мира» американского президента Дональда Трампа, формирование ее позиции по нему продолжается, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Песков: повышение квартплаты не должно быть таким резким
Руководство России будет сейчас внимательнейшим образом следить за ситуацией вокруг повышения платежей за ЖКХ. Таким резким, как это произошло в некоторых случаях, оно быть не должно, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.