Для повышения зарплат учителям до уровня средней зарплаты в экономике Молдовы, оказывается, должны сложиться «геополитические предпосылки и скорость евроинтеграции должна быть необходимой и открытость других стран».
Такие условия в парламенте объявил министр просвещения Дан Перчун, сказав, что раньше 2030 года не стоит и мечтать, да и к 2030-му — далеко не факт, что получится.
«Геополитические предпосылки» и другие страны в зарплатах учителей Молдовы. Эта власть совсем головой плохая стала.
Повысить зарплаты министрам никаких предпосылок не требовалось — взяли и повысили, не считаясь ни с чем.
