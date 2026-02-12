Вашингтон
В Вологодской области может ухудшиться качество связи

В Вологодской области может ухудшиться качество связи и мобильного интернета.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Понижение качества связи и мобильного интернета может произойти в Вологодской области, жители в этот период смогут пользоваться сетью бесплатного общественного Wi-Fi, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

«На Вологодчине возможно понижение качества связи и мобильного интернета. В регионе периодически вводятся меры безопасности, которые приводят к ухудшению качества сигнала мобильной связи. Его намеренно “глушат”, чтобы защитить территорию и стратегически важные объекты от атак БПЛА. Понижение может действовать до снятия угрозы», — написал Филимонов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в этот период можно воспользоваться сетью бесплатного общественного Wi-Fi.

По его информации, точки доступа поможет найти чат-бот в Mах. Филимонов уточнил, что в базе уже содержится информация о более чем 300 точках доступа в разных уголках Вологодской области. Бесплатный интернет, добавил губернатор, доступен в кафе и ресторанах, школах, музеях, гостиницах, торговых центрах, парках и других общественных пространствах.

