Россиянам пытаются внушить, что они неинтересны, заявила Захарова

«Любые запреты ведут к росту интереса. Вопрос только в средстве доставки… Надо делать ставку на интернет, пока еще есть там возможности. А там, я вас уверяю, возможности точно есть. Но поэтому я говорю, что каждый наш кинопродукт, он будет гипервостребован, если он будет переведен, если он будет предложен на платформе, будет возможность его посмотреть, скачать на языке и так далее», — сказала Захарова в ходе пленарной сессии мероприятия.