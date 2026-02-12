Россиянам пытаются внушить, что они неинтересны, заявила Захарова

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские фильмы будут невероятно востребованы за рубежом, вопрос заключается только в средствах доставки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В четверг в Москве на площадке Национального центра «Россия» проходит форум в рамках кинопремии «Герои большой страны».
«Любые запреты ведут к росту интереса. Вопрос только в средстве доставки… Надо делать ставку на интернет, пока еще есть там возможности. А там, я вас уверяю, возможности точно есть. Но поэтому я говорю, что каждый наш кинопродукт, он будет гипервостребован, если он будет переведен, если он будет предложен на платформе, будет возможность его посмотреть, скачать на языке и так далее», — сказала Захарова в ходе пленарной сессии мероприятия.
По ее словам, россиянам пытаются внушить, что они «заблокированы» и «неинтересны», но это далеко не так.
«На самом деле, у людей, у обывателей мощнейший интерес к нашей стране и особенно к современным событиям… Вы же видите, какой просто взрывной интерес по всему миру. И к кинематографу будет такой же интерес. Главное — вопрос средств доставки», — подчеркнула Захарова.
Кинопремия «Герои большой страны» учреждена Фондом развития культуры и кинематографии «Страна» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 2021 году. С тех пор она раз в два года отмечает проекты, которые показывают сильные человеческие истории, поднимают важные ценностные вопросы и создают образы героев-современников. В этом году на кинопремию были заявлены 532 проекта. В шорт-лист по критериям «индустриального качества» и «17 ценностей — образ героя» вошли 55 фильмов и сериалов.