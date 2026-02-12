Вашингтон
Мишустин рассказал о реакции студентов на перевод зачеток в электронный вид

Мишустин: студенты оценили перевод студенческих билетов в электронный формат.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские студенты оценили перевод студенческих билетов и зачетных книжек в электронный вид, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Председатель кабмина в четверг встретился с депутатами думской фракции «Новые люди» в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме.

«Ваша фракция строит свою работу с учетом запросов граждан, и при выдвижении законопроектов вы зачастую успешно сотрудничаете с другими депутатами, с участниками других объединений, как это было сделано при корректировке действующего правового акта для удобства учащейся молодежи. В электронный формат перевели и студенческие билеты, и зачетные книжки. Главное, что студенты страны это сильно оценили», — сказал Мишустин в ходе встречи.