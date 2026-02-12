Вашингтон
В Батайске задержали мужчину, который разбил стекла соседу из-за конфликта

Мужчина разбил стекла и входную дверь из-за ссоры с соседом в Батайске.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске ссора между соседями закончилась порчей имущества: один из мужчин разбил стекло в квартире другого. Об этом рассказали в социальных сетях регионального МВД.

— После обращения пострадавшего полиция установила: из-за конфликта с соседом подозреваемый со своими сообщниками пришли к нему домой и повредили имущество — разбили стекла и входную дверь, — пояснили в ведомстве.

Полицейские задержали предполагаемого зачинщика конфликта и составили на него административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Они также опросили пятерых участников инцидента. Правоохранители продолжают устанавливать остальных лиц, причастных к происшествию.

Сейчас полиция завершает проверочные мероприятия и решает, как действовать дальше в рамках закона. Правоохранители напоминают, что решать конфликты нужно законным способом, не нанося вред чужому имуществу.

