В Батайске задержали мужчину, который разбил стекла соседу из-за конфликта

В Батайске ссора между соседями закончилась порчей имущества: один из мужчин разбил стекло в квартире другого. Об этом рассказали в социальных сетях регионального МВД.
— После обращения пострадавшего полиция установила: из-за конфликта с соседом подозреваемый со своими сообщниками пришли к нему домой и повредили имущество — разбили стекла и входную дверь, — пояснили в ведомстве.
Полицейские задержали предполагаемого зачинщика конфликта и составили на него административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Они также опросили пятерых участников инцидента. Правоохранители продолжают устанавливать остальных лиц, причастных к происшествию.
Сейчас полиция завершает проверочные мероприятия и решает, как действовать дальше в рамках закона. Правоохранители напоминают, что решать конфликты нужно законным способом, не нанося вред чужому имуществу.
