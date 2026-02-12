Мэр Метелева: в Ухте хватает топлива после удара БПЛА и пожара на НПЗ

Утром 12 февраля над территорией республики Коми сбили девять украинских беспилотников. В Ухте, расположенной примерно в 2 тыс. км от границы, в результате атаки загорелся нефтеперерабатывающий завод, а городской аэропорт закрывали на несколько часов. В связи с ударом БПЛА появилась информация о возможном дефиците топлива, однако в мэрии эти данные опровергли. Откуда наносили удар по Ухте, каковы последствия атаки и что говорят власти — в материале «Газеты.Ru».