Астроном Сурдин: Россия могла бы исследовать пещеры на Луне при помощи роботов

НОВОСИБИРСК, 12 февраля. /ТАСС/. России стоит сосредоточиться на исследовании лунных пещер с помощью небольших роботов — это обойдется значительно дешевле пилотируемых миссий и может стать уникальным направлением, которым пока не занимается ни одна страна мира, такое мнение высказал журналистам астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.
«Надо найти недорогое направление, но оригинальное. Что-то, чего не делал никто. Вот те же самые пещеры, между прочим. Они очень удобны для первых поселенцев на Луне. Но мы туда человека не запустим, пока не узнаем, что там Маленьких роботов запустить в эти пещеры, которые бы полазили и сообщили — пригодные или непригодные», — сказал он.
Отправка в космос одного человека по стоимости сопоставима с отправкой 10 роботов, пояснил Сурдин. Этим аппаратам достаточно солнечной энергии, которой на Луне в избытке.
В лунных пещерах лучше всего размещать первые поселения, уверен Сурдин. Там комфортная температура — около 17 градусов тепла, а также есть защита от радиации и перепадов температур на поверхности. Но сейчас об этих пещерах известно крайне мало.
Молодым инженерам и физикам стоит создавать небольших роботов-спелеологов — это аппараты для исследования пещер, которые смогут изучить подземные полости Луны, отметил ученый. Результаты такой работы будут востребованы в мировом научном сообществе и позволят России занять собственную нишу в лунной гонке, заключил он.