Хоккеисты омского «Авангарда» вошли в топ-3 лучших игроков КХЛ

Сегодня, 12 февраля, Континентальная хоккейная лига опубликовала список лучших игроков регулярного чемпионата за последние три недели. В топ-3 попали сразу два игрока омского «Авангарда»: Майкл Маклауд и Эндрю Португальски.
При этом нападающий «ястребов» Майкл Маклауд возглавил рейтинг КХЛ. В семи последних играх «Авангарда» он набрал 13 очков (6+3), показатель эффективности игрока составляет +14. Итоговый рейтинг Маклауда — 4,84 балла.
Эндрю Португальски занял третью строчку рейтинга. Его итоговый результат — 4,10 балла.
Как говорится в пояснении к КХЛ, рейтинг рассчитывается на основе массы статистических показателей. У нападающих, помимо очков, учитывается показатель «плюс/минус» и среднее количество отборов, силовых приёмов и блокированных бросков за игру. Также различают голы, забитые в равных составах, в меньшинстве и в большинстве.
