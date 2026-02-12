Хоккеисты омского «Авангарда» вошли в топ-3 лучших игроков КХЛ

Как говорится в пояснении к КХЛ, рейтинг рассчитывается на основе массы статистических показателей. У нападающих, помимо очков, учитывается показатель «плюс/минус» и среднее количество отборов, силовых приёмов и блокированных бросков за игру. Также различают голы, забитые в равных составах, в меньшинстве и в большинстве.