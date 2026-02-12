Вашингтон
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мигрантам запретят работать продавцами и курьерами в Ростовской области

Трудоустройство мигрантов запретят в ряде сфер на Дону с весны до конца декабря 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области установили перечень видов деятельности, запрещенных для мигрантов с весны и до конца 2026 года. Соответствующий указ главы региона опубликован на портале правовой информации.

С 1 марта по 31 декабря иностранцев нельзя будет привлекать к работам, связанным с производством драгоценных металлов и деятельностью фитнес-центров.

С 1 апреля по 31 декабря запрет на трудоустройство введут еще по нескольким направлениям:

— в оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;

— в розничной торговле продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах;

— в сферах сухопутного и трубопроводного транспорта;

— в сферах почтовой связи и курьерской деятельности.

— Работодателям в течение трех месяцев со дня установления запрета, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации, привести численность иностранных работников в соответствие с настоящим указом, — говорится в документе.

Указ губернатора вступил в силу со дня его опубликования.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.