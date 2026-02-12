Мигрантам запретят работать продавцами и курьерами в Ростовской области

Власти Ростовской области установили перечень видов деятельности, запрещенных для мигрантов с весны и до конца 2026 года. Соответствующий указ главы региона опубликован на портале правовой информации.
С 1 марта по 31 декабря иностранцев нельзя будет привлекать к работам, связанным с производством драгоценных металлов и деятельностью фитнес-центров.
С 1 апреля по 31 декабря запрет на трудоустройство введут еще по нескольким направлениям:
— в оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;
— в розничной торговле продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах;
— в сферах сухопутного и трубопроводного транспорта;
— в сферах почтовой связи и курьерской деятельности.
— Работодателям в течение трех месяцев со дня установления запрета, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации, привести численность иностранных работников в соответствие с настоящим указом, — говорится в документе.
Указ губернатора вступил в силу со дня его опубликования.
