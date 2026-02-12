На похороны молдавского артиста, «лучшего Сталина всех времен в кино», пришли всего 10 человек: «Нам пришлось скинуться, чтобы его похоронили в костюме, а не в пакете, а пятеро его детей так и не&n

Печальный исход «лучшего Сталина в кино»: на прощание с молдавским актером Игорем Гузуном, пришло всего 10 человек.
Напомним, артиста, признанного лучшим «Сталиным всех времен в кино» и посвятившего актерскому делу всю свою жизнь, не стало 6 февраля из-за проблем со здоровьем. Ему было всего 65 лет.
"Он был похоронен по социальной программе города Москвы — бесплатно. Гроб, катафалк до кремации и подушка. Всё. Даже одежды не было. Одна из актрис, пришедших проститься, заплатила из своих денег, чтобы его похоронили в костюме, а не в пакете.
Мы, те кто друг друга видит в первый раз, скинулись, чтобы заплатить санитарам — просто за то, чтобы они отнесли гроб от морга до катафалка и на крест. Я впервые вижу такое. И внутри всё сжимается", — рассказывал в соцсетях российский актер и режиссер Янис Политов, пришедший проститься с известным актером.
Они не были ни друзьями, ни товарищами — всего пару раз пересекались в Доме кино.
"Он был у меня в друзьях здесь, в сети. Лайки, короткие комментарии — как это часто бывает. Но когда сегодня утром узнал о его смерти, бросил все дела и решил прийти попрощаться.
И вот там, в прощальном зале, всего 10 человек… А потом я узнал, что у него было пять детей.
Пять — и ни одного на похоронах. Я ничего больше не понимаю. Ни про «семейные ценности», ни про «цеховое братство», ни про «товарищество актёров».
У человека было более 90 проектов за спиной, он посвятил жизнь кино.
И вот так…", — сокрушается Политов.
К счастью, уточняет актер и продюсер, Гузуна, несмотря на безразличие родни и многих коллег по цеху, удалось похоронить по-человечески.
Светлая память великому артисту…
