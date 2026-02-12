Вашингтон
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восточный выезд в Уфе закроют на пять ночей из-за монтажа оборудования

Движение по Восточному выезду перекроют с 17 по 22 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе временно перекроют Восточный выезд. Как пояснили в региональном Минтрансе, ограничения связаны с установкой конструкций для автоматизированных систем управления движением.

Проезд закроют с 17 по 22 февраля. Движение будет полностью остановлено с полуночи до пяти утра. Попасть на выезд нельзя будет ни с одной стороны: въезды перекроют и со стороны проспекта Салавата Юлаева, и с федеральной трассы М 5 «Урал», и в районе Федоровки.

Водителей просят заранее продумывать маршруты в эти дни.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.