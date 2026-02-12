Восточный выезд в Уфе закроют на пять ночей из-за монтажа оборудования

В Уфе временно перекроют Восточный выезд. Как пояснили в региональном Минтрансе, ограничения связаны с установкой конструкций для автоматизированных систем управления движением.
Проезд закроют с 17 по 22 февраля. Движение будет полностью остановлено с полуночи до пяти утра. Попасть на выезд нельзя будет ни с одной стороны: въезды перекроют и со стороны проспекта Салавата Юлаева, и с федеральной трассы М 5 «Урал», и в районе Федоровки.
Водителей просят заранее продумывать маршруты в эти дни.
